Eleições Sporting: Já é conhecida a ordem das listas que vão a votos a 5 de março

Na sequência da aprovação das três listas candidatas à presidência do Sporting, teve esta quarta-feira lugar, em Alvalade, o sorteio que definiu a ordenação das mesmas, com a presença do presidente da mesa da assembleia geral, Rogério Alves.Nesse sentido, e ao queapurou, Frederico Varandas, que recandidata-se à liderança dos leões, será a Lista A. Por sua vez, Ricardo Oliveira encabeça a B e Nuno Sousa fica com a Lista C.O ato eleitoral está agendado para o dia 5 de março.