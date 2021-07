Elves Baldé despede-se do Sporting: «Foi uma viagem fantástica»

Elves Baldé publicou uma emocionada mensagem de despedida do Sporting, no dia em que colocou um ponto final numa ligação de mais de uma década aos leões, para assinar pelo Farense. O avançado de 21 anos falou numa "bonita história de amor" e numa "viagem fantástica, cheia de emoções e cheia de aventuras".





"Doze anos. É uma vida, é uma história de amor. Neste caso, uma bonita história de amor. Hoje chegou o dia de me despedir do clube, da casa, da família que me acolheu. É inevitável reviver todos os momentos, desde o primeiro dia ao último, dos bons aos maus momentos, das celebrações às mágoas. Incrível como o tempo passou tão rápido, de forma tão intensa. Foi uma viagem fantástica, cheia de emoções, cheia de aventuras. Foi uma viagem que me fez crescer e ser o homem que sou hoje. Jamais esquecerei! Jamais esquecerei também 3 pessoas especiais, como a Ana Vieira, o Vasco Noronha e o Bruno Freitas. Obrigado por tudo! Obrigado igualmente a todos os que não consigo individualizar, técnicos de equipamentos, treinadores, departamento médico e todos os que nos apoiaram época após época. No entanto, como em tudo na vida, parece que este ciclo acabou. Parto desta casa de coração cheio e com enorme gratidão por tudo o que me deram. Saio confiante, motivado e ansioso pelo novo desafio, por viver novas aventuras e conhecer novos Mundos. Como não podia deixar de ser, a ironia do destino acaba por se revelar... Mesmo numa nova aventura e numa nova família, continuarei a ser um Leão mas agora um Leão de Faro. Vou com muita ambição, uma vontade ainda maior de vencer e juntar momentos memoráveis à minha ainda curta carreira. Terão tudo de mim! 'Só os duros vencem' VAMOS Farense", referiu Baldé no Instagram.