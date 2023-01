Em direto: siga a conferência de Rúben Amorim de antevisão ao dérbi com o Benfica

Rúben Amorim faz este sábado a antevisão ao dérbi com o Benfica, jogo grande da 16.ª jornada agendado para amanhã, às 18 horas, no Estádio da Luz."A equipa está sempre motivada. Vinha de um bom momento. O que aconteceu já aconteceu noutras alturas, são momentos chave em que voltamos um bocadinho atrás. Tem a ver com a inexperiência de muita gente, que não está habituada a lutar por títulos, isso leva tempo. O que temos de fazer é entrar com mais intensidade e jogar melhor com bola. Com todo o respeito, temos obrigação de conseguir empurrar equipas com o Marítimo. O que eu quero é que a equipa seja melhor com bola, que entenda os momentos de jogo e que seja forte. Vamos defrontar uma grande equipa"."Sabemos a realidade. O importante é, sabendo essa diferença que não é de agora, não nos escondermos atrás disso. Temos de olhar para o campeonato e ver como perdemos os pontos que perdemos. Mas isso não há como esconder. São jogadores com capacidade diferente. Vendem melhor, estão há mais tempo na Liga dos Campeões e nós estamos atrás nesse aspeto. Todos sabíamos do desafio que nos esperava quando assinámos, não gosto de me esconder atrás disso. O Morita está apto mas não vai a jogo. Precisamos dos jogadores a longo prazo, e não vai ser chamado treinando a baixa intensidade apenas um dia. Vai ter de aguentar e penso que na próxima semana estará apto. Vai fazer adaptação às cargas. Não é por jogar com o Benfica neste fase que vamos arriscar jogadores. Jogarão os melhores, vamos entrar numa série de muitos jogos"."Não sabemos o que vai acontecer, mas claro que a distância já é muito grande. Temos de pensar jogo a jogo, melhorar no que temos de melhorar, como na parte de ter bola. É nisso que temos de nos focar, não podemos pensar o que vai acontecer no fim da época. Temos de ganhar este jogo como tínhamos de ganhar ao Marítimo. Queremos ganhar ao Benfica e depois logo se vê a classificação"."Não diria que esfria, mas a nossa equipa sentiu um pouco [a derrota com o Marítimo]. Se esfriou o dérbi ou não... Não sei como estão as outras reações. Para nós é importantíssimo, sabemos a distância que temos para os rivais e para os lugares de Liga dos Campeões. Em relação à diferença das equipas, a classificação diz que estamos longe, mas eu acho que podemos ganhar ao Benfica. Se olharmos ponto a ponto, podíamos ter ganho os jogos que não ganhámos. Somos capazes de vencer o Benfica e qualquer outro jogo"."Penso que sim, os jogadores já estão habituados. Também já fui jogador e sei que são fases complicadas, mas é uma complicação boa. Pior são os que estão quase a ser dispensados. O futuro dele será sempre um grande clube, mas já está num grande clube. Ele está feliz no Sporting, mas quando o mercado está aberto e há clubes a fazer propostas... Claro que isso mexe com os jogadores. Tem feito um excelente campeonato e sabe que há interesse há algum tempo".