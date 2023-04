Rúben Amorim e Morita fizeram esta quarta-feira a antevisão ao jogo da 2.ª mão dos quartos de final da Liga Europa agendado para amanhã, em Alvalade (20 horas)."Acima de tudo acho que esta equipa já demonstrou, no campeonato, que se supera neste jogo, está à vontade, é atrevida e consistente, tirando os jogos do Marselha. Somos fortes nestes jogos. Temos sensações de Turim, onde criámos oportunidades e controlámos bem os pontos fortes da Juventus. Não fomos tão eficazes como eles, e isso fez a diferença. Temos sensações boas, mas foi dito aos jogadores que este jogo é completamente diferente. Há pormenores que mudam o jogo. Eles são experientes e vêm com vantagem. Não jogam no estádio deles, e as equipas grandes, quando vêm de maus momentos, têm alguma ansiedade. Temos de ser inteligentes e perceber que o jogo vai ter momentos diferentes em que vamos estar por cima com alguma dificuldades, mas temos 90 minutos para gerir isso e, pelo menos, empatar a eliminatória. Claro que acreditamos que podemos passar mas temos noção que vão ser 90 minutos de dificuldade. Se for como o Arsenal, vão ser 120 e depois os penáltis..."."Acho que começámos muito mal o campeonato e depois estivemos sempre a correr atrás, a ansiedade cresce muito nos nossos jogos. Há bastante tempo que não temos oscilações nas exibições. Criamos oportunidades e às vezes sofremos golos em meia oportunidade. São situações diferentes, a responsabilidade é diferente, e quando vamos para a Liga Europa os jogos são eliminatórias. Contra o Arsenal e Juventus, a responsabilidade está do outro lado. No campeonato, desde o início que estamos atrás do prejuízo, e qualquer coisa que aconteça torna os jogos mais difíceis. Desde aí foi difícil levantar. Na Liga Europa conseguimos sempre lutar pelos jogos. Neste momento trata-se mais de resultados do que de exibições, na Liga temos jogado bem. Mas temos tido o problema que tivemos em Turim. Acho que tivemos mais oportunidades do que eles. Num lance de perigo que dá canto, eles foram rápidos a bater e a partir daí tornou-se tudo mais difícil. A parte mental é que é diferente na Europa e em Portugal"."Não sei se vai ser, porque se passarmos, o mais importante vai ser o próximo. Sei que as sensações que temos, o facto do estádio esgotar num dia, dá a sensação que é o momento decisivo numa época que tem sido má, há que dizê-lo com franqueza. Somos bons nestes momentos, é um momento marcante, mas sinto que estamos preparados para isso"."Espero um 3x5x2. Não porque perceba mais disto do que vocês, mas as palavras do Allegri foi que eles controlaram melhor com três médios. Pode ser bluff, mas tento ser muito básico nessa análise. Caraterísticas dos jogadores mudam, se joga Di María como segundo avançado, se joga o Chiesa... Esperamos três médios. Poderá não ser o Pogba, poderá ser o Fagioli. Estamos preparados para vários cenários, mas a construção não muda muito, é feita a quatro porque o Kostic joga sempre na linha. Acho que não vamos ser surpreendidos. A Juventus é uma equipa recheada de bons jogadores e pode mudar a forma de jogar só com uma alteração. Fala-se do número de ocasiões do Sporting para fazer golo, e se olharmos para o outro lado, não conseguimos ver grandes oportunidades também. O Arouca fez dois remates à baliza e fez um golo. Temos de ser eficazes a defender e a atacar, caso contrário não teremos hipótese"."Os jogadores têm plena noção da dificuldade. Vimos muitos jogos da Juventus, eles têm plena noção de como jogam. Eles entendem muito bem o que o jogo vai pedir, sabem bem quem estará do outro lado. Di María, Vlahovic... É um jogo de quartos de final da Liga Europa. Os jogadores sabem, obviamente, que têm feito um campeonato não muito bom. Estarão preparados, não lhes passa pela cabeça que vai ser fácil, sabem que vai ser muito difícil. Basta ver os pormenores, a forma como a Juventus festejou no fim a vitória, mostra que sabem que são muito bons [a jogar] em vantagem"."São jogos diferentes e competições diferentes. A oscilação não é tão grande como era no início em termos de exibições, mas de resultados sim. Já disse que é mais o facto de estarmos mal no campeonato e de, quando nos aproximamos do 3.º lugar, empatarmos um jogo. Cria uma frustração as oportunidades falhadas. O facto de oscilarmos muito no início, a culpa foi minha. Não estávamos preparados para sermos consistentes desde o primeiro minuto. Entrámos em velocidade de cruzeiro desde a pré-época e deixámo-nos andar um bocadinho. À 3.ª jornada já tínhamos cinco pontos perdidos e a partir daí ficou muito difícil. Em momentos chave da época não fomos eficazes como devíamos para dar a volta à situação. Liga Europa? Estamos preparados para passar a eliminatória"."Agora é mais fácil falarmos sobre o que devia ter sido ou não. Obviamente que aprendo, não vou dizer que tenho razão ou não, vou deixar isso em aberto. Ninguém esperava a lesão do Paulinho, mas se formos contar com isso para todas as posições precisávamos de 30 e tal jogadores. Se tivéssemos o Paulinho em Arouca, garanto que terminávamos o jogo com o Paulinho, o Coates e o Youssef na frente. O Coates é sempre uma opção, porque é o melhor cabeceador da equipa, era a única forma de criarmos perigo. O Coates não vai só para lá por termos menos avançados, mas sim porque dá jeito ter na frente em certos jogos, quero um bom cabeceador lá. Diomande? Obviamente que mantenho a confiança e vai ser titular. Avançado? Não é por isso que falhamos golos. Pote foi o nosso melhor marcador e em Turim falhou a quatro metros da baliza. Há tanta coisa que faria de outra forma... Adorava dizer que não me arrependo de nada mas arrependo-me de tanta coisa..."."Acho que contra estas equipas precisamos sempre, assim como de consistência e eficácia. Heroísmo é algo que transcende um bocadinho. Se estivermos no nosso máximo conseguimos passar a Juventus. Acima de tudo, precisamos de fazer o nosso trabalho corretamente, e só isso já é difícil. Marcar jogadores como Di María, Vlahovic, Pogba ou Chiesa durante 90 minutos já é heróico"."Amanhã não. O adversário tem um nome diferente, desde que tenhamos a capacidade de estar dentro do jogo... Se me perguntar isso em jogos de campeonato, [não marcar na 1.ª parte] torna tudo mais difícil"."Sobretudo fazer golos. Já vem sendo hábito explicarmos alguns maus resultados com o facto de não marcarmos golos, mas é muito óbvio. Em Turim fizemos uma boa exibição, controlámos muito bem a Juventus nos seus pontos fortes, sofremos um golo de bola parada e tivemos as nossas oportunidades. Temos de ser inteligentes contra uma equipa que sabe muito bem o que fazer nestes momentos e vem em vantagem. Temos de ter noção de que temos 90 minutos para mudar a eliminatória e ainda mais 30 minutos caso seja preciso para vencer. É preciso sermos inteligentes, consistentes e entendermos os momentos do jogo. Estamos preparados mas vamos ver amanhã"."É mais fácil fazer essa avaliação agora. Tivemos duas épocas onde ganhámos títulos, por vezes até com menos avançados do que temos neste momento… não vale a pena pensar nisso. A verdade é que as oportunidades são criadas, temos vários jogadores de qualidade, já tivemos o melhor marcador da Liga no primeiro ano mesmo sendo médio. E se olharmos para a Juventus, por exemplo no último lance, foi ele que esteve na cara do golo e não fez. Portanto, isto é muito maior do que um avançado. Há muitos jogadores a falhar oportunidades. Estamos a criar oportunidades e temos de fazer. Em relação à construção do plantel, é mais fácil falar agora. Mas o foco tem de ser que temos jogadores tecnicamente fortes"."Não, espero uma equipa muito forte em todos os momentos do jogo, que sabe quando deve baixar e pressionar alto. As equipas italianas são muito assim e nota-se que os jogadores da Juventus estão muito confortáveis com a vantagem. Sabem que este jogo vai ser diferente. Estão preparados para um jogo onde têm um golo de vantagem e controlam bem assim o jogo. Temos de fazer o contrário, ser inteligentes mas ir à procura do golo. Frente a uma equipa muito experiente que sabe baixar e pressionar alto. Espero uma Juventus normal"."Valem muito pela sua equipa. Não quero estar a dizer nomes, pois estaria a picar os outros. Sempre achei o Chiesa muito bom jogador, vendo-o ao vivo acho que é um craque"."É mais uma opção. Teve a virose, fez-nos muita falta com o Arouca, em que o jogo entrelinhas fez falta. É mais um jogador apto. Titular? Vamos ver"."A perspetiva é um estádio cheio com os nossos adeptos e, como disse no fim do jogo, com o estádio cheio temos de ser muito inteligentes contra uma equipa que está muito confortável. E senti isso nos jogadores da Juventus. Não que estivesse garantida a eliminatória, mas estão muito confortáveis com a situação de terem vantagem e sabem controlar bem esses jogos dessa maneira. Mas sentimos que somos capazes de fazer golos à Juventus, mas temos de ter cuidado. Tivemos as nossas oportunidades e não o conseguimos fazer. Temos de ser inteligentes, vamos sê-lo e penso que temos a capacidade de dar a volta à situação"."Sim, é saber que temos 90 minutos para dar a volta à eliminatória. Tambem perceber que a Juventus será um jogo completamente diferente. Vão sentir-se livres a jogar aqui em nossa casa, é uma equipa muito experiente, e temos de gerir bem as emoções. Sabemos que teremos momentos em que vamos ser pressionados e outros a estar por cima. Não precisamos de dar a volta à situação logos nos primeiros minutos"."São dois jogadores que estão convocados e focados. Vamos ver amanhã o onze"."Diria que não salva a época… Tenho noção de que vencer uma Liga Europa seria um trofeu europeu para o nosso clube, que não é muito normal no futebol português, sei do impacto que teria, mas como treinador vejo que o campeonato e as provas nacionais são o reflexo da nossa época. Portanto, não salvaria a época, seria o maior troféu da história do Sporting, numa má época da equipa do Sporting. é a forma de ver as coisas. Seria uma página bonita. Mas ainda falta um Mundo para isso acontecer e temos de dar a volta à eliminatória. Acho que somos capazes. Se passarmos esta eliminatória, se calhar a nossa forma de olhar para as competições poderá mudar um bocadinho. Porque depois são 2 jogos e, mesmo sendo contra uma grande equipa, já provámos de que somos capazes e poderá haver alguma alteração no nosso foco. Mas até agora o campeonato é sempre o nosso foco".