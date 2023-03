A baixa de peso de última hora, os elogios de Inglaterra e os dois campeonatos para ganhar em 6 anos: tudo que disse Amorim

Rúben Amorim fez este sábado a conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Boavista, partida da 24.ª jornada agendado para amanhã, em Alvalade, às 20H30."Na 1.ª volta tivemos uma sequência parecida com essa e não conseguimos fazer o nosso trabalho quando a responsabilidade era mais alta. Passámos muita informação tática do Boavista, que tem uma boa dinâmica, transmitimos o perigo e a importância do jogo que temos de vencer""O Bellerín continua de fora. O Adán também não está apto para este jogo. Não sabemos se está apto para quinta-feira, mas para este está completamente fora. A frustração de nada vale, são competições diferentes, temos de ganhar. É um contexto completamente diferente, mas isso já foi arrumado; Temos a responsabilidade do campeonato, temos de correr atras dos nossos rivais. Temos de jogar bem, muito intensos, muito concentraddos, porque vamos encontrar uma equipa que nos vai fazer um bocadinho o que fizemos com o Arsenal: não tem a responsabilidade do jogo""Há o espírito do Boavista, ao qua temos de juntar o do treinador… Tivemos pouco tempo para preparar mas não mudámos muito, estamos à espera de um Boavista sem pressão, com jogadores fortes nos corredores, um avançado a marcar golos… E há que lembrar o jogo no Bessa: sofremos dois golos… Relembrar os jogadores que se vencermos fazemos mais 8 pontos do que fizemos na 1.ª volta – ganhar mais 3 pontos para lhes mostrar que falhámos e podíamos ter mais 8 pontos na tabela""É normal que o treinador possa sentir que podemos cair após jogos europeus, os jogadores foram alertados para isso; estou sempre preocupado com essa mudança de chip. Temos de estar muito concentrados. Ficamos orgulhosos quando gostam do nosso trabalho, mas a realidade é o que é: não se pode estar muito satisfeito quando se está em 4.º, algures falhámos. Interesse? O meu objetivo é que tenho contrato com o Sporting por mais 3 anos e na minha cabeça está ser campeão pelo menos mais uma vez nesses três anos. Se ganharmos dois campeonatos nesse tempo é um passo em frente. Interessa-me mostrar resultados e não o que se diz lá fora. Sempre fui bem tratado em Portugal, acompanham o meu dia a dia; la fora vêem os jogos europeus e os títulos, e não o contexto diário. Sempre me senti reconhecido. Quando estou bem, sou o maior. O meu objetivo é voltar a ser muito bom"."Temos de estar preparados. Faz parte. Num clube grande, há muitas regalias e depois há esse lado. Tivemos um grande ambiente contra o Arsenal, mas, nas primeiras bolas que perdemos, também ouvimos ou 'bruá'. Quando sofremos o primeiro golo, quantas pessoas no estádio pensaram 'Isto outra vez?'. Também sinto isso. Conheço muito bem os meus jogadores e o ambiente dos estádios. Quando demos a volta, os adeptos começaram a acreditar. O futebol é muito puxado pelos adeptos, mas, principalmente, pelas equipas, e nós estamos a fazer esse trabalho. Se ajudava mais termos um ambiente diferente? Ajudava. Se calhar, temos de meter um DJ e aumentar a festa antes dos jogos. O Sporting tem muito potencial. É olhar para o plano todo, podemos melhorar."Na minha cabeça é muito óbvio o que temos de fazer: ganhar jogos e fazer crescer a equipa antes que comece a próxima temporada. Não podemos olhar só para o dia de amanhã. O Sporting em 40 anos ganhou três títulos [de campeão nacional], se em seis ganharmos dois…""Na minha cabeça, tinha de por um jogador, era muito claro. E sabia a regra, obviamente. Na minha cabeça, a formação não estava lá para ganhar a Youth League. Tem a obrigação de lutar pela Youth League, mas a ideia da formação é meter jogadores na equipa A. Não pode jogar na Youth League? Temos outros jogadores. A formação é para formar jogadores para a equipa principal. Quem ganhou a Youth League em Portugal? O Benfica e o FC Porto. Quantos jogadores tiraram de lá? Esse é o grande objetivo dos clubes. O Inácio é o jogador que é e nunca jogou a Youth League"