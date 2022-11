Rúben Amorim: «Neto tem carta branca para renovar. Já falei com o Hugo Viana»

Rúben Amorim fez esta terça-feira a antevisão do jogo com Farense (quarta-feira às 20h45 para a Allianz Cup) e foi questionado também já sobre questões de mercado."Sim, o Neto tem carta branca para renovar. Só o que joga, já merece a evolução que teve, mas é um jogador muito importante para nós, mas somos uma família e nos momentos difíceis estamos cá uns para os outros. O Neto sempre deu tudo e é muito importante, já falei com o Hugo Viana. Em relação às prioridades, dependem de muita coisa. Vimos que jogadores podem ser interessantes no mercado. O ano passado houve jogadores que saíram e não pudemos fazer nada, e estamos a tentar que o planeamento não falhe como falhou um bocadinho noutra altura. Temos de salvaguardar todas as posições e ver o que acontece no futuro. Não há uma prioridade, há uma tentativa de preparar todas as possibilidades", disse.