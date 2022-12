Rúben Amorim confirma notícia Record: «Mateus Fernandes vai ser titular porque merece»

Rúben Amorim fez esta segunda-feira a antevisão ao jogo da Allianz Cup com o Marítimo (amanhã, às 20H45) e confirmou a notícia Record : Mateus Fernandes vai jogar amanhã pela primeira vez a titular numa partida oficial com a camisola do Sporting no Estádio José Alvalade. Amorim confirmou igualmente a titularidade de Jovane."Mateus vai ser titular. É uma mensagem para todos de que aqui não há nada garantido, têm de lutar muito para entrar na nossa equioa. Sei o valor de Mateus, vai jogar porque merece", afirmou.Sobre Marsà avaliou: "Marsà está pronto, tem melhorado. O único problema que vejo é a falta de centrais destros disponíveis, porque os que tenho são todos esquerdinos. Temos Neto e St. Juste pensados para a direita, mas estão lesionados. O Marsà, que é esquerdino, está preparado. Não falo em reforçar o lado direito do eixo defensivo. Marsà está preparado para jogar, é mais uma alternativa. O que nos tem faltado são jogadores de pé direito e na formação, os que temos, estão um bocadinho atrasados".