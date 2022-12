A garantia sobre Porro, a situação de Sarabia e a aposta em Essugo: tudo o que disse Rúben Amorim

Rúben Amorim fez esta quarta-feira a antevisão do jogo de amanhã, com o Paços de Ferreira, uma partida da 14.ª jornada da Liga Bwin que se disputa a partir das 21h15, em Alvalade."O Soto [Sotiris] vai ser convocado, o Geny ainda não. Não deve ainda ir a jogo. O Soto recuperou. O que levamos do ano passado? Pouca coisa, o que conta é o último jogo. Estamos com boas sensações, temos seis vitórias seguidas, vamos voltar ao campeonato, que é a nossa prioridade, o que queremos é jogar bem e não sofrer golos. Vamos defrontar uma uma equipa que não vive um bom momento, mas que nos traz muitas incertezas. Este é o terceiro treinador, usou vários sistemas, tentámos ver o que fez nos sub-23 do Rio Ave. Temos de tentar ganhar o jogo.""Não podemos trazer esse espírito de volta. Este ano não está a acontecer isso, a 7.ª vitória não nos traz nada, ganhar tem de ser o normal neste campeonato. Temos de ganhar jogos para trazer essas boas sensações mas não vai trazer de volta esse espírito. Uma lacuna era a fome desses primeiros anos e acho que recuperámos isso. Estamos a jogar melhor. Seis vitórias ou sete... Isso não é nada para uma equipa que se quer aproximar dos lugares de cima.""Sabemos que há clubes que querem jogadores da nossa equipa, tivemos esse problema no verão. Se for pela cláusula, não podemos fazer nada. Ele vive um dos melhores momentos da carreira, mas está muito concentrado no Sporting. Estamos preparados para tudo, sabemos que há clubes que podem pagar a cláusula.""Obviamente no fim da época tivemos o problema com o Matheus Nunes, foi público e falámos sobre isso. Houve a minha renovação, falámos sobre esses temas e foi-me dito agora que o Porro só sairia pela cláusula. Acredito no que me dizem. É nesse ponto que está a situação do mercado.""Em relação ao Sarabia não muda nada. Sempre gostámos muito dele, foi importante na nossa equipa, mas continuamos a ter o nosso teto salarial, as nossas limitações. Temos o Rodrigo, que acabou de assinar. Temos de arranjar espaço para os miúdos, há bastante talento na Academia em certas posições e quanto a mim vamos ter de arriscar. Olho mais para o Rodrigo do que para o regresso do Pablo. Estou muito focado nos jogadores da formação, o Rodrigo é um talento, vai começar a ter mais espaço na nossa equipa, mas depende dele. Acreditamos muito nele. Seria capaz de ligar ao Pablo, mas estou mais focado em tornar o Rodrigo num melhor jogador. Sou o primeiro a ter noção do nosso projeto, das nossas limitações. Seria mais fácil para mim pedir o Pablo ao presidente, mas estou focado em tornar o Rodrigo num grande jogador.""Ele vive de bons jogos, de golos. Tem de esquecer tudo o que está a passar, sabendo que cada história de jogo é diferente. É continuar a jogar, a divertir-se e focar-se no trabalho.""Depende também da ideia dos jogadores. Temos de pensar agora e no futuro. Poderá haver uma ou outra adaptação se virmos que há jogadores que podem ter mais espaço na nossa equipa, não só no treino, como no jogo.""Hoje em dia ele é um jogador muito novo, que pode evoluir muito. Durante anos meteu na cabeça que era um jogador estático e lento, mas não é assim. Vamos exigir dele cada vez mais, parabéns pela carreira bonita que está a fazer e temos de exigir mais e melhor. Cá estaremos todos para o ajudar.""Gostei do último jogo, mas gostava que não se repetisse o jogo com o Marselha. Não fomos competititvos, destruímos o jogo no início. Com o City e com o Ajax lutámos, mas com o Marselha hipotecámos um objetivo importante. Não queria repetir esse mas queria repetir o da semana passada.""Será titular, pelo que tem feito, tem respondido bem. O trabalho que temos vindo a fazer com ele é um bocado o barómetro que podemos fazer aqui. Estreou-se na época em que fomos campeões, começou a treinar com a equipa principal e hoje, com 17 anos, é um jogador diferente. É parecido com o Palhinha e acreditamos muito nele."