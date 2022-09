Rúben Amorim e o telefonema do Chelsea: «É a mesma história do Ronaldo...»

Rúben Amorim fez esta sexta-feira a antevisão ao jogo com o Portimonense agendado para amanhã, às 18 horas, em Alvalade, e foi questionado sobre o telefonema do Chelsea."O projeto em que estou é o projeto que eu quero. Tenho mais um ano e meio de contrato. O Chelsea apresentou um treinador para cinco anos, portanto é igual ao Ronaldo. Era jogador do Manchester United, eu sou treinador do Sporting. Não há nada para confirmar", disse.