Amorim confirma Adán na baliza: «Não é a defesa que tem sofrido golos, é a equipa toda»

O Sporting recebe amanhã o Sp. Braga em Alvalade (20H15), num jogo que irá decidir quem segue para a 'final four' da Allianz Cup. Rúben Amorim fez este domingo a antevisão ao encontro e abordou as dificuldades do encontro com os minhotos; o mercado e a saída de Fernando Santos foram igualmente temas."O nosso pensamento nunca foi que há uma paragem. Obviamente há a paragem, mas continua uma competição importante para nós num ano que tem sido difícil. O Sp. Braga é uma equipa muito forte. Está à nossa frente no campeonato e o nível vai aumentar. É um jogo para decidir quem passa à frente. É um Sp. Braga que melhorou, continuou a sua caminhada e tem feito um excelente campeonato. Não vemos isto como um arranque para a segunda metade da época. Levámos estes jogos com muita seriedade e é o que vamos continuar a fazer"."Adán vai ser titular neste jogo. Não é a defesa que tem sofrido golos, é a equipa toda. Começa lá na frente. No jogo com o Sp. Braga da 1.ª jornada, muitos dos problemas que tivemos foi a facilidade que eles tiveram na construção. Criamos sempre oportunidades e basta-nos uma para ganhar o jogo, não sofrendo golos. Estamos num bom momento nesse aspeto. Vamos encontrar agora dificuldades maiores devido à profundidade do Vitinha, do Banza. Abel Ruiz é mais forte em ligação, o Horta aparece bem... Estamos preparados e num bom momento"."Isso não é importante. O importante é focarmo-nos no que temos vindo a fazer. A pausa ajudou-nos a juntar o grupo, a meter aqui miúdos que vão ser o futuro do Sporting. Não vi o jogo [do Benfica], mas de certeza que se uma das oportunidades entrasse, não estaríamos a falar disso. O adversário importante agora é o Sp. Braga. A paragem fez-nos bem e agora é continuar"."O que o Jovane quer não sei. Ele está muito focado no Sporting. Os nossos planos para ele são os mesmos que temos para os outros. É lutar pelo lugar e quem jogar tem de aproveitar o momento. Em relação a central, temos tido azar, temos dois lesionados. Voltando os dois, não há essa urgência e nem eu pedi um central destro. Temos um plano a longo prazo e faz parte da nossa ideia trazer mais um central. Este ano tivemos várias lesões. Jogamos com três e só temos cinco, subimos o Marsà. O Neto para o ano vai ficar. Os de pé direito na equipa B estão um pouco atrasados, mas vamos fazer essa avaliação. O Neto e o St. Juste, quando voltarem, deixa de haver essa urgência. Lacunas... Agora temos um bocadinho menos porque estamos a jogar melhor, e isso varia consoante a nossa observação. O nosso plano está bem pensado, sabemos o que queremos fazer neste mercado e no próximo. Não pensamos muito em janeiro, estamos a pensar no futuro para salvaguardar situações como a do Matheus Nunes"."Não vou estar a comentar... Só comento jogadores do Sporting. Se alguns deles cá chegarem, terei todo o gosto em comentar"."Não vou dizer. Vou dizer que o Morita está de fora, mas não vou dizer se o Pote avança. O Morita não está apto. O Neto tem o aval do treinador, mas como não sou eu que decido essas coisas... Em última instância sou eu que decido quem entra e quem sai, mas depois há a discussão com a direção. Já o disse no passado, e foi essa a opinião que transmiti à direção. Na minha cabeça, na estruturação do que é o futuro e presente do Sporting, o Neto está na minha cabeça"."Não abandono nada. Temos uma forma de jogar e depois varia consoante caraterísticas e o jogo de cada um. Não vamos abandonar nada, mas enquanto o Paulinho tiver este rendimento, torna-se difícil [tirá-lo]. No passado, os outros três estavam num momento muito forte. O Paulinho é o 'avançado mais avançado' da equipa. Mas é importante ter outros planos para os adversários não saberem como vamos atacar"."O futebol é mesmo assim. Antigamente dizia-se que em Inglaterra ficavam muito tempo... O mister Fernando Santos ficou muito tempo na Seleção, ganhou muito, deu-nos muito, mas vejo com naturalidade a sua saída. Acho que toda a gente tem de agradecer aquilo que fez e o que nos deu, e agora é seguir em frente. É o que faz parte e às vezes é bom. Contra mim falo, até porque um dia pode acontecer-me o mesmo".