Franco Israel, as ausência de St. Juste e a "certeza" de que em Alvalade "será diferente": o que disse Amorim na conferência

Em relação aos adeptos, acima de tudo é não só a resposta que eles têm dado a certos jogos, mas também por termos estado a 11 pontos do primeiro, que é o maior rival deste clube e não me lembro de haver tanta calma noutras épocas. Os adeptos estão sempre com a equipa. Não me lembro de haver tanta calma no clube. Isso é muito bom e deixa-nos trabalhar. Para amanhã espero o estádio cheio, com muito barulho. Esta equipa do Marselha reforçou-se e está em segundo lugar no campeonato em França. Esta equipa não pode relaxar o que quer que seja e quando isso acontece na Liga dos Campeões o jogo pode acabar em 9 minutos."Obviamente que não é um jogador tão experiente como o Adán, não tem tanto tempo de jogo, mas vai começar a tê-lo. Não vai mudar nada. Às vezes alterámos algumas coisas, mas neste caso o Franco foi escolhido tendo em conta as características da equipa. Mais do que estarmos preocupados, estamos entusiasmados. É ele que vai jogar, não é o André Paulo. Está preparado. Já trabalha há algum tempo. Jogou na Juventus, trabalhou com grandes craques e com o Vital durante estes meses.""Equilibra ainda mais o grupo e deixa todas as equipas com oportunidade para passar. Não podemos perder a noção do nosso grupo. Não vamos pensar em não pontuar, queremos fazer os três pontos. Enquanto tivemos com 11 jogadores estivemos sempre perigosos, é bom que fique alguma coisa do último jogo. Mas de que somos capazes de vencer o Marselha não tenho dúvida nenhuma.""Em certos momentos do jogo, as personalidades que temos no plantel são diferentes. Há coisas que temos de melhorar. A nossa forma de jogar também mudou. Têm sido erros poucos habituais na nossa equipa. Frente ao Santa Clara foi global e em Marselha foi diferente. Isso não aconteceu. Contra o Santa Clara desligámos um bocadinho do jogo e para mim isso é mais preocupante. Temos de ser mais rigorosos durante os 90 minutos. Em cada jogo temos errado de uma maneira ou de outra. O que temos de fazer é evitar esses erros, principalmente em jogos como este. Tenho a certeza que será diferente aqui.""Não vai estar apto para amanhã, não deve estar também nos dois próximos jogos. Deu um passo atrás na recuperação dele. Tivemos que dar um passo atrás porque queremos o Juste por muito tempo. Estamos a fazer a pré-época em andamento, é sempre mais complicado. Não é opção para amanhã.""No primeiro ano não jogávamos assim porque não conseguíamos jogar mais ou porque eu também não consegui dar esse passo nesta equipa. Apesar de termos perdido alguns jogadores, houve uma base que se manteve. É neste ponto que queremos estar e vamos ficar, foi assim que ganhámos ao Tottenham. Não vamos mudar nada. Por vezes é falta de concentração, outras de felicidade. Queremos ser dominadores, ter bola e se não conseguimos fazer é porque alguém nos obrigou a jogar mais atrás. Jogamos como equipa grande. Temos de crescer como equipa e manter essa ideia de equipa grande em todos os jogos.""Estava a rir-me porque deviam ver o Ugarte a falar inglês e o Morita a falar espanhol. Entendem-se bem com a bola. O Morita já começa a falar um pouco de inglês, mas o Ugarte não sabe nada de inglês. Morita é muito forte a entrar no espaço, já bateu o recorde de golos dele e se virmos os golos dele são de avançado. Foi uma característica que me surpreendeu. É difícil alguém se dar mal com estes dois rapazes. O Jovane ainda não vai para a convocatória. Vamos gerir o Jovane de acordo com as características dele. Conheço o Jovane, sei da ansiedade que tem para entrar. Ainda não vai ser convocado para este jogo, mas poderá ser convocado para o jogo da Taça.""Edwards pode jogar no meio como pode jogar na linha. Mexi mal na equipa porque ele poderia ter-nos agarrado mais no jogo mesmo jogando mais baixo. Mas são erros que cometemos. O Edwards pode jogar mais no centro, mais na linha e ainda mais na linha, que é no banco. Vamos ver."