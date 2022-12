Em Espanha já dizem que Real Madrid pode vir a lamentar saída de Arvelo para o Sporting

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Adam Arvelo (@adam7arvelo)

O jornal 'Mundo Deportivo' escreve em Espanha que o Real Madrid pode vir a lamentar no futuro a decisão de deixar sair Adam Arvelo para o Sporting.O jovem extremo, internacional em sub-17 e sub-15, chegou a Alvalade no verão e tem jogado nos sub-23 dos leões, apesar de ter apenas 17 anos.Conta o mesmo jornal que Adam Arvelo está a impressionar os responsáveis leoninos e que a sua técnica chegou aos ouvidos de Rúben Amorim, que já o chamou aos treinos da equipa principal.Adam Arvelo marcou dois dos quatro golos da vitória do Sporting diante do Benfica (4-2), no dérbi de sub-23 que teve lugar a 12 de novembro. Tem três golos em cinco jogos realizados nos sub-23 dos leões.Arvelo nasceu em Tenerife, nas Canárias, passou três temporadas nos escalões de formação do Villarreal, antes de se mudar para o Real Madrid.