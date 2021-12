Em França garantem que o PSG vai ficar com Nuno Mendes

O PSG vai assegurar a aquisição do passe de Nuno Mendes no final de 2021/22 por 40 milhões de euros. A garantia é dada pela imprensa francesa (Le10Sport) que revela a satisfação dos dirigentes com o rendimento do defesa esquerdino na primeira metade da época.

O internacional português, de 19 anos, aproveitou a oportunidade criada pela lesão de Bernat e conquistou a titularidade. Apesar da idade, já contabiliza 16 jogos oficiais na formação parisiense que comanda de forma isolada a Ligue 1 e que também assegurou um lugar nos oitavos-de-final da Champions, onde vai defrontar o Real Madrid, emblema espanhol.

A SAD leonina nunca duvidou que o lateral não iria voltar no final da época e está preparada para receber um importante encaixe financeiro. Em Alvalade já entraram 7 milhões de euros pelo empréstimo.