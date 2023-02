Embarque logo após o jogo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A proximidade entre a deslocação a Chaves e a viagem à Dinamarca, para a 2.ª mão do playoff da Liga Europa com o Midtjylland, na quinta-feira, levou o Sporting a analisar diferentes opções para otimizar a preparação e minimizar o desgaste dos jogadores.Nesse sentido, e apesar de ter estado em estudo a possibilidade de a comitiva permanecer nos próximos dias no Norte, sabeque a equipa volta a Lisboa logo após o jogo de hoje, de avião, e treinará amanhã na Academia, antes de novo embarque na quarta-feira.