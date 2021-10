Empate com o Penafiel garante final four ao Sporting

O Famalicão ganhou ao Penafiel por 5-0 e o Sporting, ontem, bateu os minhotos por 2-1, por isso as contas do Grupo B, na perspetiva dos verdes e brancos, são muito fáceis de se fazer. Um empate em casa do Penafiel na terceira e última jornada da fase de grupos da Allianz Cup garante a passagem à final four desta competição em que os leões defendem o título conquistado na temporada passada.

Uma vitória ou um empate fecham as contas do grupo, mas uma derrota leonina complica-as e coloca o Sporting fora da fase decisiva, isto porque o Famalicão ficará sempre com melhor diferença de golos.