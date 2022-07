Empresário avisa Estrela Vermelha: «Sporar não é um jogador barato»

Depois do empréstimo ao Middlesbrough, que não exerceu a opção de compra de 8 milhões de euros, Andraz Sporar continua à espera de uma solução para prosseguir a carreira, uma vez que não entra nos planos de Rúben Amorim para a próxima época.Ligado ao Sporting até 2025, o avançado é desejado pelo Estrela Vermelha, que estará disposto a oferecer 3 milhões de euros. A SAD leonina, porém, pede um esforço adicional e aponta aos 4,5 M€."O Estrela Vermelha é um grande clube. Mas o negócio está difícil", assumiu esta sexta-feira ao ‘Sport Klub’ o empresário do ponta-de-lança esloveno, Amir Ruznic, dando a entender que o Sporting estará mais interessado numa venda definitiva do que num empréstimo com opção de compra, devido à idade do jogador. "Não podemos esquecer que o Sporar fará 29 anos em fevereiro e não é um jogador barato. A questão está em saber quais são os planos do Estrela Vermelha", concluiu Ruznic.