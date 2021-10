Empresário confirma Isshaku no Sporting

O avançado Isshaku já é jogador do Sporting, uma notícia já avançada por Record em junho, que foi agora confirmada pelo empresário do jogador, Prince Omar. "Não fui contactado pelo Liverpool. O Isshaku é jogador do Sporting e já tem um acordo por três anos", afirmou o agente. O jogador é esperado na Academia em março, quando completar os 18 anos.





Issahaku representava o Steadfast FC, de Tamale, onde começou a despontar, com 8 golos e 5 assistências em 13 jogos, antes das competições serem interrompidas devido à pandemia. Foi chamado aos sub-20 do Gana e, na recente Taça Africana das Nações da categoria, que conquistou, foi considerado o melhor jogador do torneio. Em março último, Issahaku foi chamado pela primeira vez à seleção principal para os jogos com a África do Sul e São Tomé e Príncipe.