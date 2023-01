Empresário de Chermiti comenta declarações de Rúben Amorim

Noureddine Chermiti, pai e empresário de Youssef Chermiti, comentou, no programa Bola Branca da Rádio Renascença, as declarações de Rúben Amorim após o dérbi frente ao Benfica (2-2) , quando o treinador dos leões assegurou que se o jovem avançado dos leões renovasse, não iria procurar mais nenhuma solução para a frente de ataque O empresário do jogador garantiu que a renovação é do interesse de ambas as partes, e confirmou que as negociações já estão a decorrer. "Estamos a trabalhar por isso e de certeza que vamos chegar a um acordo. Queremos que ele jogue. Temos todo o interesse, vamos ver. Em princípio vai correr bem. O jogador de futebol hoje está cá e amanhã há outro interesse, depende do mercado. O dinheiro fala mais alto. Nós queremos ficar no Sporting, o Youssef também gosta. Esta é a segunda família dele, está neste clube desde os 12 anos", frisou Noureddine.