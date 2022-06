Empresário de Franco Israel garante: «No Sporting estão encantados com ele»

O empresário de Franco Israel, Pablo Boseli, considera que o Sporting "é um projeto muito interessante" para o jogador, e só está à espera de um entendimento entre a SAD e a Juventus para viajar para Lisboa de forma a selar a transferência."É um projeto lindo e interessante para o Franco. O que é importa agora é o seu desenvolvimento desportivo, senão pode-se complicar. É importantíssimo que os jogadores entendam de que forma podem crescer. O Sporting um guarda-redes com 35 anos, gostam muito dele, mas estão encantados com o Franco. Pode ser uma possibilidade. Quando viajar vou-me reunir com eles mas primeiro tem de haver um acordo entre os clubes. Só depois entramos nós", afirmou o agente à rádio uruguaia 'Sport 890' onde até avançou com uma possibilidade de acordo: "O Sporting tem um projeto para o Franco além do empréstimo. Os clubes estão a falar e existe a possibilidade que o ele assine pelo Sporting mantendo ainda uma ligação à Juventus. É um projeto lindo para o Franco pois estamos a falar de uma grande equipa que disputa a Liga dos Campeões e, ao mesmo tempo, é mais acessível que a Juventus onde os guarda-redes são monstros. Seria muito difícil ser titular na Juventus aos 22 anos, o Donnarumma é um num milhão".