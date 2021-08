Empresário de Nuno Mendes: «O mercado está aberto e tudo pode acontecer»

Miguel Pinho, empresário de Nuno Mendes, foi enigmático ao ser questionado sobre a saída do lateral-esquerdo para o Paris SG.





"O mercado está aberto e tudo pode acontecer", respondeu perante os microfones da SIC à saída do hotel Corinthian, em Lisboa.No entanto, as notícias em França dão conta de que o negócio está feito por empréstimo. No imediato, o Sporting receberá 7 milhões de euros e no contrato estará uma cláusula de opção de compra de 40 milhões.