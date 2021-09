Empresário de Paulinho garante: «Vai chegar aos 15 golos sem grande dificuldade»

Os últimos dois jogos de Paulinho no Sporting mostraram a subida de rendimento do avançado dos leões, e Fernando Meira, empresário do ponta-de-lança, não tem dúvidas. "Vai chegar este ano aos 10, 15 golos sem grande dificuldade", garantiu à Sport TV+, frisando mesmo que fez uma aposta com o jogador.





"Acredito perfeitamente que o Paulinho vai, este ano, chegar aos 10, 15 golos sem grande dificuldade. Aliás, já há uma aposta entre nós nesse sentido, por isso acredito que ele vai fazer uma época brilhante. O Sporting, em Portugal, é a equipa que melhor conhecimento tem do seu sistema tático, os jogadores sabem perfeitamente aquilo que têm de fazer, as ideias do Rúben Amorim estão já muito bem entrosadas e quem entra sabe o tem tem de fazer", começou por dizer.Questionado acerca de um possível regresso do avançado à seleção, Meira não tem dúvidas. "É jogador de seleção. É natural que na chegada a um grande haja a ansiedade de marcar golos, mas nunca ficou obcecado com isso. Sabe perfeitamente que antes do plano individual vem o coletivo. Essa é a preocupação primária dele. Depois, a nível pessoal, quer marcar golos, quer fazer assistências, quer ser o melhor marcador e quer estar presente nas convocatórias da Seleção Nacional", concluiu.