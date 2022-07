Empresário de Sporar e a transferência para o Estrela Vermelha: «O problema é o Sporting»

Amir Ruznic, empresário de Andraz Sporar, explicou ao jornal sérvio 'Kurir' que o Sporting não está a facilitar a saída do avançado esloveno para o Estrela Vermelha. O agente acrescenta que o clube português não quer emprestar o jogador."O salário não é um problema tão grande, embora o Sporar tenha um vencimento elevado. O problema é o Sporting, que não quer emprestar o jogador, mas sim vendê-lo. Só estão disponíveis para um empréstimo com opção de compra obrigatória. Sou otimista por natureza, mas temo que tudo seja difícil", admitiu o empresário.O Estrela Vermelha estará a tentar baixar o valor da cláusula de rescisão, alegadamente fixada em de 4 milhões. "O valor é conhecido, mas prefiro não divulgá-la publicamente", acrescentou.Amir Ruznic assegura que Sporar vê com bons olhos uma mudança para a Sérvia: "O Andraz gostaria de vir para o Estrela Vermelha, o treinador conhece-o bem, aprecia-o. É um grande clube e, no que nos diz respeito, somos a favor. Mas há outras coisas, que temo... Acho que seria benéfico para o Andraz e para o Estrela Vermelha, seria um grande desafio para ele."Sporar é um dos jogadores que oeste verão. Nas últimas épocas o esloveno foi emprestado ao Sp. Braga e ao Middlesbrough.