Empresário já foi avisado: Sporting processa Slimani se voltar a falar sobre Rúben Amorim

Já apresentado como reforço do Brest, Slimani apontou Rúben Amorim como o responsável pela sua saída do Sporting. As palavras do avançado caíram mal em Alvalade e Frederico Varandas já fez chegar ao empresário do avançado que se este voltar a falar sobre o treinador leonino, quebrando o acordo de confidencialidade, irá agir judicialmente contra o argelino, sabe Record.Segundo o avançado, o técnico colocou-o de parte pois o seu rendimento estava a deixar em causa... um ‘protegido’, ou seja, PaulinhoA acusação surgiram na conta oficial de Twitter de Slimani, onde um dos fãs do internacional argelino lhe desejou boa sorte no regresso ao futebol francês. O jogador seguiu a discussão e acabou por responder virando baterias ao treinador leonino. "O que aconteceu foi que ele [Rúben Amorim] não gostava do facto de eu estar a render e, por isso, estar a forçá-lo a deixar de fora o seu jogador [Paulinho]. Por isso decidiu usar desculpas, mas a verdade irá saber-se em breve", acusou o ponta-de-lança, de 34 anos, que passou as últimas semanas a treinar-se afastado do plantel principal, na Academia.Horas antes, ao ser confrontado com a saída do avançado, Rúben Amorim optou por voltar a dar o assunto por encerrado deixando claro que as relações com o jogador eram... inexistentes. "Já rescindiu e é jogador do Brest por isso não vou comentar. Nem todos os jogadores se despedem do treinador por isso foi uma situação normal. Seguiu por outro caminho", referiu.