Empréstimo com cláusula de compra obrigatória: Sporting confirma valores do negócio Trincão

Francisco Trincão foi esta quarta-feira anunciado como reforço do Sporting . O extremo português chega por empréstimo do Barcelona com os leões a pagarem 3 milhões de euros, tendo ainda uma cláusula de compra obrigatória mediante objetivos de 7 M€. O negócio já foi comunicado à CMVM pela SAD leonina.Record sabe que, ao pagar três milhões de euros pelo empréstimo de Trincão, o Sporting fica automaticamente com 10% do passe do jogador, de 22 anos. Será o Barcelona a pagar o mecanismo de solidariedade de Trincão.A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD (adiante Sporting SAD ou Sociedade) informa, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 17.º do Regulamento (UE) n.º 596/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Abril, que chegou a acordo com o Futbol Club Barcelona para a cedência temporária do jogador Francisco Trincão até ao final da época desportiva 2022/2023 pelo montante de €3.000.000,00 (três milhões de euros).O referido acordo inclui a opção de aquisição a título definitivo dos direitos desportivos do jogador e de 50% dos respectivos direitos económicos, pelo montante de €7.000.000 (sete milhões de euros), a qual é de exercício obrigatório no caso de concretização das condições contratuais previstas. Caso essa opção venha a ser exercida, o FC Barcelona mantém o direito de recompra dos direitos do jogador pelo preço de €20.000.000,00 a €25.000.000,00, dependendo do momento em que o mesmo seja executado.Mais se informa que o valor do mecanismo de solidariedade devido a clubes terceiros será suportado pelo FC Barcelona, e que os encargos com os serviços de intermediação relativos à contratação do jogador ascendem a aproximadamente 9,6% do valor do seu salário anual bruto, condicionados à permanência do jogador em cada época de vigência do respectivo contrato de trabalho desportivo.Lisboa, 13 de Julho de 2022.O Representante das Relações com o Mercado