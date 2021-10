Empréstimo de Sarabia custou 2 milhões de euros ao Sporting

O Sporting comunicou esta segunda-feira, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) o resumo das entradas e saídas de jogadores no último mercado de transferências.





No documento hoje tornado público, os leões revelam que pagaram dois milhões de euros ao Paris Saint-Germain pelo empréstimo de Pablo Sarabia, válido 30 de junho de 2022.Quanto às entradas de Rúben Vinagre e de João Virgínia, provenientes de Wolverhampton e Everton, respetivamente, o Sporting não dá a conhecer os valores das opções de compra que detém. No caso do lateral-esquerdo, os leões confirmam ainda que são detentores de apenas 50% do passe do jogador.