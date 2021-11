Empréstimo obrigacionista arranca hoje

Tem hoje início, pelas 8h30, o período de subscrição do empréstimo obrigacionista lançado pela SAD do Sporting, de 30 milhões de euros. A oferta pública decorre até às 15 horas do dia 6 de dezembro. Esta emissão, recorde-se, tem uma taxa de juro fixa bruta de 5,25% ao ano e arranca nos seis milhões de obrigações, ao valor nominal de cinco euros, cujo montante pode ser aumentado pela SAD até dia 30. Além disso, o reembolso do empréstimo obrigacionista de 2018 está previsto para sexta-feira.