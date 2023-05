Encaixe do Sporting com Bruno Fernandes chega aos 65 milhões de euros

A qualificação do Manchester United para a próxima edição da Liga dos Campeões faz disparar para 65 milhões de euros o valor do encaixe do Sporting com a transferência de Bruno Fernandes.Os red devils estão no 3.º lugar da Premier League, com 72 pontos, e, à falta de uma jornada para o final do campeonato, já não podem baixar do 4.º posto, o último que dá acesso direto à Champions 2023/24 (e que é ocupado neste momento pelo Newcastle, com 70 pontos).Bruno Fernandes, de 28 anos, trocou Alvalade por Old Trafford em janeiro de 2020, por um valor fixo de 55 milhões de euros, mais 25 M€ em variáveis.Destes 25 M€, o Sporting realizou mais 10 milhões em objetivos: 5 M€ quando o internacional português atingiu os 25 jogos com a camisola do United, o que aconteceu em setembro de 2020; e mais 5 M€ relacionados com apuramentos para a Champions (3 M€ pelo primeiro, em 2020/21, e mais 1M€ pelos dois seguintes, em 2021/22 e em 2023/24, garantido agora).Os restantes 15 milhões possíveis de alcançar dependem de Bruno Fernandes ganhar a Liga dos Campeões ou ser eleito melhor jogador do Mundo durante o seu contrato.A transferência do Canhão da Maia reforça deste modo o estatuto de mais lucrativa de sempre na SAD leonina, à frente de Matheus Nunes (45M€+5 M€ possíveis em objetivos) e de Porro e Nuno Mendes (45 M€ cada).Se as negociações com vista à saída de Ugarte (para o PSG ou para o Chelsea) chegarem a bom porto, o médio uruguaio entrará diretamente para o segundo lugar desta lista, isto se não se ultrapassarem os valores da cláusula de rescisão. Um cenário que não está colocado de parte nesta altura.