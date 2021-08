Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Encaixe total do Sporting com Cristiano Ronaldo pode ultrapassar os 20 milhões de euros Leões têm, desde já, direito a mais de 300 mil euros com a transferência para o Manchester United mas valor pode subir





• Foto: Reuters