Entrou aos 55' e saiu... aos 70': Esgaio esteve apenas 15 minutos em campo frente ao FC Porto

Rúben Amorim proporcionou um momento insólito e curioso este domingo no clássico frente ao FC Porto. O treinador do Sporting lançou Ricardo Esgaio - que hoje foi remetido para o banco de suplentes - aos 55 minutos de jogo para ocupar o lugar de Bellerín e... 15 minutos depois tirou o lateral português (70') para dar lugar ao brasileiro Arthur na ala direita dos leões.Durante o tempo em que esteve em campo, Esgaio testemunhou no relvado o único golo do encontro, apontado por Matheus Uribe (60'), que vai dando vantagem aos dragões em Alvalade.De notar ainda que Ricardo Esgaio não foi o único jogador que esteve poucos minutos em campo do lado do Sporting esta tarde. Lançado na equipa inicial por Rúben Amorim, Trincão saiu aos 35 minutos de jogo para dar lugar a Paulinho, que viu o jovem Chermiti 'roubar-lhe' a titularidade na frente de ataque dos leões.