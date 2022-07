Equipa B do Sporting vence Caldas em jogo-teste

Além da equipa principal, também a formação B do Sporting continua a preparação para a nova temporada e cumpriu este sábado mais um particular na Academia. Num jogo-teste frente ao Caldas, a equipa orientada por Filipe Çelikkaya triunfou por 2-0, com os golos do encontro a serem apontados por Chermiti (64') e Mateus Fernandes (65').A dupla de jovens jogadores, que esteve ao serviço de Rúben Amorim no estágio da equipa principal realizado em Lagos, consumou a vitória dos leões diante de um adversário que compete na Liga 3, o escalão onde está igualmente inserida a equipa B do Sporting.