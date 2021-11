Equipa de sub-19 do Sporting derrotada pelos sauditas do Green Future Falcons

Os sub-19 do Sporting foram derrotados (1-2) pelos sauditas dos Green Future Falcons, na 2.ª jornada do Torneio Al Abtal, num encontro disputado em Madrid. Privado de vários internacionais e frente a um conjunto com jogadores séniores, a equipa orientada por Pedro Coelho acabou por não ter argumentos para ultrapassar o clube árabe. Os Green Future Falcons adiantaram-se no marcador com um golo de Alrashidi ao minuto 10, e dilataram a vantagem logo no início da segunda parte por Almutairi. Rodrigo Marquês ainda marcou pelos leões, mas o resultado não sofreu mais alterações.A equipa leonina apresentou-se com o seguinte onze: Pedro Miguéis; Gonçalo Braga, Gilberto Batista, João Muniz, David Moreira, Eduardo Barbosa [C], Luís Gomes, Tiago Augusto, Rodrigo Marquês, Rafael Besugo e Isnaba Mané. Na próxima ronda da prova o Sporting vai receber os White Falcons em Alcochete, a 19 de janeiro.