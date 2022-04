Equipa feminina visitou e deu conselhos no Pólo EUL

Em mais uma iniciativa levada a cabo pelo Sporting, alguns elementos da equipa principal feminina dos verdes e brancos estiveram presente no Pólo EUL com vista a transmitir alguns ensinamentos às gerações mais novas. Ana Borges, Brenda Pérez e Mariana Rosa tiveram a oportunidade de conviver e criar ligação com jogadoras da formação do futebol feminino no Pólo EUL.As três jogadoras a equipa orientada por Mariana Cabral estiveram à conversa e responder às várias perguntas das atletas que representam os escalões de sub-11, sub-13 e sub-15, transmitindo a experiência ao longo da carreira em áreas como a nutrição, a importância do aspecto escolar em ambiente desportivo, a gestão de expectativas e o percurso desde a formação até ao futebol profissional.