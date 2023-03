Equipa técnica do Sporting premiada pela 100.ª vitória

A centésima vitória alcançada por Rúben Amorim e a sua equipa técnica ao serviço do Sporting originou a entrega de um galardão por parte do clube aos sete elementos que, nos últimos três anos, têm orientado a equipa leonina. O momento foi devidamente registado com a entrega do prémio no final da sessão de trabalho realizada, hoje, em Alcochete.Ainda na ressaca da vitória alcançada em Portimão, o plantel leonino começou a preparar o jogo com o Arsenal, relativo à Liga Europa, agendado para quinta-feira. Com Daniel Bragança ainda à parte, os titulares limitaram-se a fazer exercícios de recuperação enquanto o restante grupo trabalhou no relvado, às ordens de Rúben Amorim. Os leões voltam aos treinos na segunda-feira, na Academia, em mais uma sessão de trabalho à porta fechada.