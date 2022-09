Eric Dier: «Foi uma noite muito especial para mim voltar ao clube e à cidade que me criou»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Eric Dier regressou ontem [terça-feira] a Alvalade para defrontar o Sporting na fase de grupos da Liga dos Campeões. O internacional inglês, que passou pela formação e pela equipa principal dos leões, recorreu às redes sociais para agradecer a receção que teve por parte do clube e dos adeptos sportinguistas no seu regresso à capital portuguesa.

"Muito obrigado pela maneira que receberam me ontem Sporting, foi uma noite muito especial para mim voltar a ao clube e a cidade que me criou como jogador e homem", escreveu na legenda de uma imagem em que surge a cumprimentar o guarda-redes Hugo Lloris, a quem também dedicou umas linhas: "Não merecia estar do lado da equipa que perdeu. Sábado vamos por mais."

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sporting Clube de Portugal (@sportingclubedeportugal)