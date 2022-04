Eric Dier: «Para mim é difícil ver o Vertonghen com a camisola do Benfica»

Eric Dier garantiu que assiste a jogos do Benfica onde joga o amigo belga e ex-colega de equipa Jan Vertonghen. Contudo, o internacional inglês do Tottenham frisou que não é fácil, tendo em conta que se trata do rival do 'seu' Sporting."Vejo os jogos do Sporting sempre que posso. Vejo muitos jogos da liga portuguesa, tenho amigos a jogar em várias equipas. O Jan Vertonghen está no Benfica, por isso, também vejo às vezes os jogos deles mas é difícil para mim (risos). É difícil vê-lo com a camisola do Benfica…", reiterou em entrevista à Sport TV.O central formado em Alvalade garantiu que a luta do Sporting pelo título "está diferente da época passada" mas acredita num desfecho positivo do campeonato."Estão numa posição mais difícil. No futebol nunca se sabe e tudo é possível. Tenho a certeza que eles vão lutar até ao fim e ter uma época muito boa. Passaram a fase de grupos da Champions e enfrentaram uma grande equipa como o Manchester City", apontou sobre a formação de Rúben Amorim.