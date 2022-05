Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Erick tem 8 anos e joga no Sporting: a história do menino brasileiro que quer ser como Cristiano Ronaldo Foi descoberto no Samora Correia e renovou este mês contrato com os leões por mais uma época





• Foto: DR