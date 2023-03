Erro caricato do Arsenal: Gunners trocam Paulinho por ex-alvo do Sporting

Ainda faltam algumas horas para o pontapé inicial do encontro entre Sporting e Arsenal, a contar para a 2ª mão dos oitavos-de-final da Liga Europa, mas o jogo já proporcionou um momento caricato. Neste caso um pequeno equívoco que coloca o nome de Paulinho entre uma lista de erros do clube londrino.Isto tudo porque, num documento quepôde consultar em vésperas do arranque do duelo no Emirates, o programa de jogo entre Sporting e Arsenal, disponibilizado por parte dos gunners a todos os adeptos que assistam à partida desta quinta-feira, apresenta uma pequena falha, neste caso no que concerne às informações acerca de Paulinho. O avançado de 30 anos surge na lista de futebolistas dos leões com a fotografia incorreta, sendo substituído por outro Paulinho, ora o avançado que se encontra cedido pelo Bayer Leverkusen ao Atlético Mineiro.Um pormenor caricato e que mete desde logo ao barulho um jogador brasileiro que chegou a ser associado ao interesse do Sporting nos útlimos mercados de transferência.