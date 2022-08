Escola Academia Sporting de Florianópolis alcança feito inédito ao conquistar a Ibercup

A Escola Academia Sporting (EAS) de Florianopolis, no Brasil, no seu escalão de sub-13 - orientados por Pedro Silva, ex-jogador dos leões - alcançou um feito inédito, com a conquista da Ibercup, em São Paulo.Naquela que é uma das maiores competições do Mundo do futebol jovem, os jovens leões derrotaram, nas meias-finais, o São Paulo, e sagararam-se campeões com nova vitória, na final, diante do Esplanada (2-1). Deste modo, e pela primeira vez, a equipa assegurou a presença na Ibercup Estoril, em Portugal, em janeiro de 2023.Refira-se que, além dos sub-13 (categoria de 2009), a EAS Florianopolis - inaugurada em 2017 - também venceu nas categorias de 2008 e 2011. Ao longo dos últimos anos, esta Escola colocou mais de 15 jovens atletas em clubes de renome no Brasil, casos do Internacional, Palmeiras, São Paulo, Avaí ou Athletico Paranaense.