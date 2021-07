Esgaio aconselha Gonçalo Esteves: «Continue a trabalhar, que vai ter oportunidades»

No discurso de Ricardo Esgaio também houve espaço para elogia os mais novos nomeadamente Gonçalo Esteves, jovem de 17 anos ex-FC Porto que foi surpresa de última hora no estágio. Esta quarta-feira, diante do Portimonense, jogou sobre a direita e 'empurrou' o outro reforço para a ala contrária.





"Todos os que estão aqui têm qualidade, caso contrário não estavam. Digo-lhe para continuar a trabalhar, que vai ter oportunidades, porque vamos ter muitos jogos e a época é desgastante", disse entre Sport TV e Sporting TV, concretizando: "Temos uma equipa bastante jovem, miúdos com muita qualidade, que também nos ajudam a crescer. Nem me lembro de os ver jogar na Academia [risos], o que é bom sinal, é sinal que têm qualidade. É manter."Sobre Amorim, a exigência... habitual: "É máxima. Sabemos como é que funciona, sempre nos limites. Queremos utilizar estes jogos para preparar a época da melhor forma."