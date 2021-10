Esgaio: «Acreditava mais facilmente que podia ir para fora do que voltar ao Sporting»

Esgaio foi uma das contratações do Sporting no passado mercado de transferências, vindo do Sp. Braga, numa transferência especial para o lateral-direito de 28 anos uma vez que representou o regresso ao clube que o formou. Uma operação que apanhou de surpresas não só os adeptos, como... o próprio defesa, como admitiu no podcast do Sporting, 'ADN de Leão'.





"Sempre tive muitos sportinguistas que me diziam que não devia ter ido para o Sp. Braga, que devia ter ficado cá. Foi um passo importante na minha carreira para conseguir voltar aqui outra vez. E sempre me apoiaram, apesar de estar no Sp. Braga. Se pensava em voltar? Não. Acreditava mais facilmente que poderia ir para fora do que voltar ao Sporting. Mas felizmente consegui que olhassem para mim outra vez"."Levei (assobiadelas), mais na Supertaça do que quando fui jogar a Braga. Entendemos a parte do adepto, da exigência. Não interfere, com o passar dos anos acaba por passar ao lado, nem ligamos se assobiam ou não. Um jogador, quando começa a fazer muitos jogos e tem confiança nele mesmo, não é por levar uma ou duas assobiadelas que se vai esconder. Dá-me mais vontade de ter a bola, de jogar mais"."Quando cheguei ao Sp. Braga fiz uma declaração e os sportinguistas caíram todos em cima de mim, porque tiraram de contexto o que estava a dizer. A pergunta era sobre a diferença entre os clubes. Na altura, no meu Instagram, até me senti na necessidade de explicar a situação. São pequenas coisas que durante a nossa carreira ficam marcadas"."Gostava de ser mais forte no um contra um. Central? Quando é preciso ter mais bola ou atacar mais, o mister coloca-me ali. Sou lateral, mas posso jogar ali. É uma solução que o mister vê, quando estamos à procura do resultado, como foi com o Marítimo em casa, ou com o Arouca, em que sabíamos que íamos ter mais bola. Depende de contra quem formos jogar. Gosto mais de subir do que defender. Gosto mais de atacar e andar para a frente".