Esgaio: «Com Rúben Amorim não dá para facilitar»

Ricardo Esgaio garante que o Sporting está preparado para os próximos desafios - o primeiro dos quais frente ao Belenenses, na sexta-feira, para a Taça de Portugal (20H45) - e que a paragem para os compromissos das seleções não influenciou em nada a preparação. "A equipa está muito bem e preparada", afirmou o lateral no Betano Media Day, na Academia de Alcochete.





"Sabemos dos nosso objetivos, jogo a jogo, o resultado dos nossos adversários não nos interessa. Sabemos o trabalho que temos de fazer e é isso que vamos fazer para chegar lá""Tenho-me sentido bem. Todos me conhecem como jogador e se tiver de fazer qualquer posição em campo para ajudar a equipa, farei""Tem sido fantástico o ambiente e apoio que têm dado à equipa. Ainda no jogo com o Arouca, à chuva, conseguiram apoiar a equipa. Quero agradecer-lhe a disponibilidade e que estejam sempre connosco""Com o mister não dá para facilitar. Apesar de não haver competição não deixa que a equipa relaxe, gosta de manter os níveis de intensidade. Descansámos dois dias e voltámos na máxima força""Sabemos que é um jogador que faz diferença, é o melhor marcador do ano passado. A equipa precisa dos jogadores todos. Pote é uma grande mais valia e precisamos dele""É para ganhar, queremos passar a eliminatória""O Sporting está diferente de há 4 anos, mas estamos todos a trabalhar para o mesmo"