Esgaio desativa conta no Instagram após críticas ao jogo em Braga

Ligado ao lance que resultou no empate (3-3) do Sp. Braga pouco tempo após ter sido lançado em campo, Esgaio foi alvo de múltiplas críticas dos adeptos leoninos em publicações pessoais no Instagram, o que levou o ala a desativar a conta na rede social.Esgaio entrou aos 84 minutos para o lugar de Trincão e o Sp. Braga fez o 3-3 aos 88.Não é a primeira vez que Ricardo Esgaio é insultado nas redes sociais. O mesmo sucedeu no início deste ano após o jogo com o Santa Clara