Esgaio emocionado com o primeiro golo na equipa principal dos leões: «Já estava a tentar há alguns jogos»

A noite foi especial para Ricardo Esgaio que fez o seu primeiro golo na equipa principal do Sporting, um momento que quis partilhar com os colegas. "Quero agradecer aos meus colegas que me ajudaram, aos responsáveis também o staff. É com orgulho que recebo o prémio. Já estava a tentar há alguns jogos, saiu hoje, e estou feliz. Agora é continuar a trabalhar. É só um golo e vou treinar para fazer boas exibições e ajudar a equipa. De qualquer forma quero dedicar o prémio à minha família que sempre me ajudou".Sobre o jogo, o ala assumiu que foi um triunfo "complicado" e recusou falar da luta pelo 3º lugar. "Sabíamos que seria complicado como mostraram contra o FC Porto. De qualquer forma também sabíamos das nossas armas para vencer o jogo. Vencemos esta partida e agora vamos preparar o encontro com o Paços de Ferreira. Vamos pensar só no próximo jogo", concluiu.