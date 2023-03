Esgaio: «Ficou provado que podemos bater-nos contra qualquer equipa»

Esgaio elogiou o comportamento da equipa no duelo em Londres, que terminou com a qualificação do Sporting para os quartos de final da Liga Europa após levar a melhor sobre o Arsenal nos penáltis (1-1, 5-3).

"Sabíamos que ia ser muito difícil a eliminatória. Conseguimos trazer a eliminatória para cá, se calhar até merecíamos um resultado diferente… sofremos um golo cedo, conseguimos estar bem, não perdemos o foco e cada equipa teve as suas oportunidades. Foi um grande jogo. Sabíamos as individualidades que a equipa do Arsenal tinha. Ia ser um jogo bastante difícil, com tarefas difíceis, mas ficou provado que podemos bater-nos contra qualquer equipa", disse o lateral que esta noite foi titular no Emirates.

Penálti

"É um caminho até chegar à bola onde nos pode passar tudo pela cabeça, mas com a energia que estávamos a sentir, passou confiança para os jogadores que iam bater. Tínhamos a certeza de que o António ia defender uma e se fizéssemos o nosso trabalho, íamos ganhar a eliminatória."



Exibição de Adán

"A qualidade do António toda a gente já reconhece. Tem demonstrado dentro e fora dos postes e fez uma excelente exibição."



Adeptos

"Agradecer o apoio que nos deram desde o momento que saímos para o aquecimento. Vieram para nos apoiar. Esta época não tem sido fácil para eles mas estamos aqui para mostrar que jogamos para ganhar. É o que queremos fazer e agradecer o enorme apoio de hoje", terminou.