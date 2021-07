Esgaio já conhece Rúben Amorim: «Não há individualidades acima do coletivo»

Ricardo Esgaio acompanhou a partir de Braga o sucesso do Sporting na época passada. O reforço leonino discorda de quem reduz a conquista da Liga a uma questão de… sorte. "O Sporting estava numa forma excelente. É o resultado da época. Fizeram uma excelente época. Conseguiram ser competitivos e regulares durante todo o campeonato. Com a qualidade que o Sporting teve para conseguir o título, não se pode falar numa questão de sorte. Foram mais regulares e estão de parabéns", concedeu o reforço do Sporting, apresentado esta segunda-feira, em declarações à Sporting TV.





Neste regresso à Academia, Esgaio reencontra também Rúben Amorim, com quem trabalhou em Braga. O defesa já sabe o que o espera e prevê uma época muito competitiva dentro do plantel. "Qualquer jogador que está no Sporting merece jogar, sendo ou não contratação. Com o míster Rúben Amorim, quem trabalha bem joga. Quem o fizer está sempre preparado para jogar. Não há individualidades acima do coletivo. O míster privilegia o coletivo e isso ficou bem patente na época passada. Não é por me conhecer ou por ser contratação que vai mudar algo. Há que trabalhar da mesma maneira porque partimos todos do mesmo patamar e depois cabe ao míster decidir. Todos trabalhamos no máximo para ajudar a equipa da melhor maneira", disse Esgaio.A aposta na formação é já uma marca do Sporting, e Esgaio enaltece esse trabalho. "O Sporting sempre foi conhecido por apostar nas camadas jovens, nos miúdos novos, e cada vez mais é assim. A época passada foi prova disso e é muito bom, não só para a equipa principal como para o clube. É uma forma de potenciar os jovens. Se tiverem mais oportunidades, vão conseguir ser melhores jogadores e ajudar o clube a crescer da melhor forma", conclui o lateral, que dedicou ainda um agradecimento aos adeptos pelo "apoio fantástico nos últimos dias."