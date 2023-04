Esgaio lamenta oportunidade desperdiçada: «Ninguém mais do que eu queria fazer golo...»

Esgaio foi um dos jogadores do Sporting que teve uma oportunidade de ouro para marcar, já nos minutos finais do jogo, mas acabou por desperdiçá-la. No final, admitiu-se triste com o desacerto, mas realçou que os leões foram melhores do que a Juventus nos dois jogos da eliminatória."Estou triste, obviamente queríamos passar. Tínhamos todas as condições, como ficou demonstrado em ambos os jogos. Não conseguimos marcar mais um golo para ir pelo menos para o prolongamento, mas é o futebol, por vezes acaba por ser injusto. Ficou comprovado que fomos superiores à Juventus em ambos os jogos, apenas não conseguimos marcar mais golos do que eles. O futebol é isso, infelizmente. Dar a volta por cima e concentrar porque na segunda-feira temos uma luta para ganhar", começou por dizer, focando-se, depois, na tal remate que acabou por sair por cima da baliza dos italianos: "Obviamente queria fazer golo, ninguém queria fazer mais do que eu. Acabei por falhar... É continuar a trabalhar para que da próxima vez que aparecer conseguir marcar golo".Em direção ao futuro, Esgaio sublinha que é preciso transpor a atitude que a equipa colocou hoje em campo para os seguintes jogos. "Temos de começar a olhar para todas as equipas como olhámos para a Juventus, sem medo de ninguém. Parece que temos mais intensidade, vamos à procura disso. Todas as equipas do nosso campeonato acabam-se por fechar mais. Sabemos que temos de melhorar em certos aspetos".Já em declarações à SIC Notícias, o defesa nazareno disse acreditar que sempre foi possível seguir para as 'meias' da Liga Europa."A sensação que tivemos nos dois jogos foi que era possível passar. Perdemos la mas sabíamos do bom jogo que tínhamos feito. Em nossa casa, com o apoio dos adeptos, era possível. Voltamos a sofrer de bola parada mas demos boa resposta. É resultado injusto pelo que a equipa fez. Merecíamos ganhar. São dias. Eu tive, o coates também teve uma oportunidade. Não conseguimos marcar, daí um pouco a injustiça. A Juventus não criou grandes oportunidades de golo e nós não conseguimos marcar. Sabemos que demos tudo que a equipa está orgulhosa por sentir que deu tudo. Não conseguimos o resultado que queríamos mas tivemos oportunidades para ganhar. É nisso que temos de trabalhar para voltar às vitórias", frisou."As coisas numa fase da época não me estavam a correr como queria mas há que trabalhar para melhorar. Tenho dado uma boa resposta perante os adeptos e a equipa. Faz parte de cada jogador. Cada jogador tem a sua maneira de estar e pensar. Só com trabalho é que se consegue dar a volta por cima. Tentei limpar a cabeça do que tinha acontecido e trabalhei todos os dias no máximo."