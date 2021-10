Esgaio leva-nos ao balneário do Sporting: «O Nuno Santos é impressionante e o Pote é meio maluco»

Ricardo Esgaio esteve no podcast do Sporting, 'ADN de Leão', e deixou algumas revelações sobre o ambiente no balneário do Sporting, desde a 'loucura' de Nuno Santos ou Pote até à tranquilidade de Coates ou... dele próprio.





"Foi muito fácil, já conhecia muita gente. Conhecia o mister dos tempos no Sp. Braga, também muito do staff médico e os roupeiros. Foi fácil. Na equipa tenho a amizade que tenho com o Paulinho e já tinha jogado muitas vezes contra outros jogadores. É um grupo espetacular. O Seba [Coates] já o conhecia há muito tempo, joguei com ele dois anos antes de ir embora. Já tinha estado com o Neto numas férias, já tinha jantado com o Nuno Santos, joguei com o Jovane aqui no Sporting... Tive um mês de férias no Algarve e estive com o Paulinho. Temos boa relação e as nossas mulheres também""Quem chega sempre cedo é o Vinagre, mas também com 22 anos tem de fazer primeiro dez coisas no posto médico antes de treinar (risos) O Paulinho também chega cedo, o Tabata também. Já estou a ficar muito velho para o grupo. Fomos treinar em Dortmund, depois do jogo, e num grupo estava eu, o Dani [Bragança] e os miúdos que estiveram a jogar na Youth League… Parei para pensar e eu era o mais velho, com 28 anos. Isto está a passar rápido, há uns anos estava daquele lado""O Nuno Santos? Não tens noção… Um gajo acalma-o, ele fica 10 segundos calmo e explode outra vez, é impressionante (risos) É assim com toda a gente, não existe. Mas tem de haver uma mistura no balneário, uns assim como o Nuno e outros como o Seba, mais tranquilo e com a liderança dele. O Paulinho está no meio dos dois. O Pote é assim meio maluco Eu sou pacato, tranquilo"