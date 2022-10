Esgaio: «Os adeptos são fundamentais para nos transmitirem confiança e apoio»

Ricardo Esgaio falou à ELEVEN no relvado antes do início da partida entre Sporting e Marselha, para a quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Em declarações minutos antes de serem anunciados os onzes oficiais das duas equipas - que conta com o defesa entre as opções iniciais de Rúben Amorim -, Esgaio assumiu a vontade que a equipa tem de conquistar os três pontos na receção à turma francesa.

"O espírito é como encaramos todos os jogos, para ganhar. Queremos ganhar, isso é o mais importante e é nesse sentido que vamos entrar para o jogo", começou por dizer, mencionando a importância do apoio dos adeptos. "Os adeptos são fundamentais para nos transmitirem confiança e apoio. Tem-nos ajudado bastante. É muito bom sentir esse apoio da parte deles."

O que não se pode repetir do jogo em Marselha?

"Sabemos que foi um jogo um pouco atípico, também com a expulsão, mas fizemos coisas boas mesmo com aquele resultado. É aproveitar as coisas boas, corrigir as menos boas e tenho a certeza que vamos fazer um grande jogo", terminou.