Ricardo Esgaio está a um passo do Sporting. O jogador ainda está em Braga mas não já treinou. Já quinta-feira à tarde não integrou os trabalhos. Os detalhes estão a ser finalizados e o Sp. Braga ainda hoje deve anunciar o acordo.





As negociações duram há algum tempo mas as últimas horas trouxeram avanços significativos com o dossiê a estar praticamente fechado. O Sp. Braga começou por pedir 10 milhões, depois baixou para 8 e mais tarde para 6. O negócio terá sido feito por 5,5 milhões, apurou Record.Esgaio assinará um contrato válido por cinco temporadas e ficará com uma cláusula de rescisão de 45 milhões. O salário será de 500 mil euros por época.