Esgaio sem dúvidas: «A nossa condição física está muito boa»

Ricardo Esgaio garante que o leão está cada vez melhor: esta quarta-feira, o 2-2 diante do Portimionense é o dado que menos importante, pois na 'pole' de prioridades está, garante, o crescimento da equip a nível físico, estando já os verdes e brancos num patamar "muito bom".





"Foi um jogo muito positivo da nossa parte, a primeira vez que fizemos 90 minutos. Foi muito bom, com índices físicos muito positivos, que era o mais importante, não o resultado; é importante tirar ideias do que fizemos, que foi muito bom, para a época que aí vem", explicou, entre Sport TV e Sporting TV, prosseguindo: "Estamos a evoluir muito bem, a trabalhar na máxima força. A condição física está muito boa, apesar de ainda não ser constante. No meu caso, sinto-me bem e preparado para tudo."Tempo, também, para reforçar o regresso a casa: "Foi muito importante voltar. Referi na apresentação que era um regresso a casa e estou muito contente. Quero dar o máximo para ajudar o Sporting da melhor maneira. Encontrei uma verdadeira equipa, com todos a pensar e para o mesmo. Já temos alguns internacionais, falta o Seba [Coates] e estamos a compor-nos."